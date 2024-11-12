Liverpool'da Salah gelişmesi!

Liverpool'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muhammed Salah'la yeni kontrat görüşmeleri devam ediyor.



Sky'da yer alan habere göre, Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu ve şu an için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.



Salah'a ayrıca Suudi Arabistan ve Avrupa'dan da talipler olduğu kaydedildi.



2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 366 maçta 221 gol attı ve 99 asist yaptı.



