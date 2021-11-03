Liverpool - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da

Liverpool ile Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Liverpool galibiyetine 1,46 oran verilirken Atletico Madrid galibiyetine 4,10'luk oran açıklandı. Beraberliğe 3,35'lik oran açıklanırken 2,5 ALT oranı 1,84 ve 2,5 ÜST 1,51'lik oranıyla bültende yer aldı.
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KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Zorlu mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,57 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,78 olarak belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Liverpool'un atmasına 1,38'lük oran verilirken ilk golü Atletico Madrid'in atmasına 2,29 ve Gol olmaz seçeneğine 11,00 oran belirlendi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Liverpool galibiyetine 1,46 oran verilirken Atletico Madrid galibiyetine 4,10'luk oran açıklandı. Beraberliğe 3,35'lik oran açıklanırken 2,5 ALT oranı 1,84 ve 2,5 ÜST 1,51'lik oranıyla bültende yer aldı.
LIVERPOOL - ATLETICO MADRID MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Zorlu mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,57 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,78 olarak belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Liverpool'un atmasına 1,38'lük oran verilirken ilk golü Atletico Madrid'in atmasına 2,29 ve Gol olmaz seçeneğine 11,00 oran belirlendi.