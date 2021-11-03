Liverpool - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Abone Ol
Liverpool - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2021 08:53
Liverpool ile Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmada Liverpool galibiyetine 1,46 oran verilirken Atletico Madrid galibiyetine 4,10'luk oran açıklandı. Beraberliğe 3,35'lik oran açıklanırken 2,5 ALT oranı 1,84 ve 2,5 ÜST 1,51'lik oranıyla bültende yer aldı.

LIVERPOOL - ATLETICO MADRID MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Zorlu mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,57 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,78 olarak belirlendi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Liverpool'un atmasına 1,38'lük oran verilirken ilk golü Atletico Madrid'in atmasına 2,29 ve Gol olmaz seçeneğine 11,00 oran belirlendi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.