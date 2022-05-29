Liverpool'a bir şok da Sadio Mane'den!

Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Liverpool'da ikinci şoku Sadio Mane'nin ayrılık kararıyla yaşadı.



Bild ve Sky Sports'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki Sadio Mane, takım arkadaşlarına Bayern Münih'e gideceğini iletti. Bayern Münih'in bu transfer için Liverpool'a 30 milyon euro ödeyeceği de belirtildi.



2023 yazında sözleşmesi sona erecek olan Sadio Mane'nin ayrılık isteğinin de Liverpool tarafından onaylandığı vurgulandı.



2016 yazında 41.2 milyon euro bonservis karşılığında Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Mane, Merseyside ekibinin formasıyla 269 resmi maça çıkıp 120 gol attı ve 48 asist yaptı.





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