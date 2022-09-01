İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Newcastle karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.
Newcastle, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'in golüyle öne geçti. Liverpool, 61. dakikada Roberto Firmino ile eşitliği sağladı. Fabio Carvalho, 90+8. dakikada galibiyeti Liverpool'a getiren golü attı.
Bu sezon 5. lig maçında 2. kez kazanan Liverpool, puanını 8 yaptı. Newcastle ise son 4 maçını kazanamadı ve 6 puanda kaldı. Konuk ekip, Anfield'daki 28 yıllık galibiyet hasretini de bitiremedi.
Liverpool, hafta sonu Everton ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Newcastle, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'in golüyle öne geçti. Liverpool, 61. dakikada Roberto Firmino ile eşitliği sağladı. Fabio Carvalho, 90+8. dakikada galibiyeti Liverpool'a getiren golü attı.
Bu sezon 5. lig maçında 2. kez kazanan Liverpool, puanını 8 yaptı. Newcastle ise son 4 maçını kazanamadı ve 6 puanda kaldı. Konuk ekip, Anfield'daki 28 yıllık galibiyet hasretini de bitiremedi.
Liverpool, hafta sonu Everton ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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