Litvanya'dan EuroLeague'e baskı: "Rusları ihraç edin!"

Litvanya hükümeti, THY EuroLeague'in Rus kulüplerini ihraç etmesini istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Litvanya'dan EuroLeague'e baskı: 'Rusları ihraç edin!'
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28 Şubat 2022 17:46
Litvanya hükümeti, Rus kulüplerinin THY EuroLeague'den ihraç edilmesi talebinde bulundu.

Litvanyalı basketbol muhabiri Donatas Urbonas'ın haberine göre; Litvanya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Jurgita Siugzdiniene, EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu ve kulüplere seslenerek yaptırım talebinde bulundu. Siugzdiniene, EuroLeague'in 3 Rus kulübünün yanısıra Rus şirketleriyle de sponsorluk ilişkisini bitirme çağrısında bulundu.

EuroLeague'de mücadele eden ve ortaklardan biri olan Zalgiris Kaunas'ın genel direktörü ve sahibi Paulius Motiejunas ise yaptığı açıklamada, "Askeri saldırganlık gösteren bir ülkeden takımlarla oynamak istemiyoruz. EuroLeague ve kulüplere, ihraç çağrısında bulunduk. Ancak, lig ve kulüpler sezonun sorunsuz bir şekilde sona erdirilmesini istiyor." dedi.

Pazartesi günü yapılan EuroLeague Kulüpler Birliği Hissedarlar toplantısında 13 kulüp, Belgrad'ı Rus takımları için tarafsız saha olarak gösterdi.

RUSYA'DAN AYRILIKLAR YAŞANIYOR

EuroLeague'in Rus kulüplerinden ise yabancı oyuncu ayrılıkları devam ediyor.

CSKA'dan Toko Shengelia, Marius Grigonis, Daniel Hackett, Johannes Voigtmann, Joel Bolomboy ve Iffe Lundberg ülkelerine döndü.

UNICS Kazan'ın Ameriaklı oyuncusu Jarrel Brantley de ayrılık kararı alanlardan...

Zenit'te forma giyen Litvanyalı Mindaugas Kuzminskas ve Arturas Gudaitis de kulüplerinden ayrıldı.

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