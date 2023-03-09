Lionel Messi, PSG'de kalıyor!

PSG'de sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Lionel Messi'nin takımda kalmak konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lionel Messi, PSG'de kalıyor!
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09 Mart 2023 21:18
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi, geleceği için kararını verdi.

Arjantin basınından TYC Sport'ta yer alan habere göre, 35 yaşındaki yıldız futbolcu, PSG'de kalmak istiyor.

Ancak PSG ile Messi arasında yeni sözleşme için henüz bir anlaşma olmadığı belirtildi. Tarafların yeni sözleşme için önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacakları aktarıldı.

Lionel Messi, bu sezon PSG'de 30 maçta forma giyerken, 18 gol, 16 asistlik performans ortaya koydu.

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