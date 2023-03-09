Lionel Messi, PSG'de kalıyor!

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi, geleceği için kararını verdi.



Arjantin basınından TYC Sport'ta yer alan habere göre, 35 yaşındaki yıldız futbolcu, PSG'de kalmak istiyor.



Ancak PSG ile Messi arasında yeni sözleşme için henüz bir anlaşma olmadığı belirtildi. Tarafların yeni sözleşme için önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacakları aktarıldı.



Lionel Messi, bu sezon PSG'de 30 maçta forma giyerken, 18 gol, 16 asistlik performans ortaya koydu.





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