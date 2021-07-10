Lionel Messi'nin günlük kaybı: 100 bin euro!

1 Temmuz'dan itibaren kariyerinde ilk kez serbest duruma düşen Lionel Messi, şu anda her gün 100 bin euro zarar yazıyor.



Fransız Gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Barça ile yeni anlaşmayı sağlaması durumunda Arjantinli yıldız günlük 100 bin euroluk bir para kazanacaktı.



Sezonun başlamasına yaklaşık 1 ay kalmasına rağmen Barcelona'da Messi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik soruyor.



Lionel Messi için PSG iddiaları da söylenti olarak gazetelerde yer almaya devam ediyor.



