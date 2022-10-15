Lionel Messi için sürpriz itiraf!

Barcelona'nın Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo, Lionel Messi ile ilgili bir itirafta bulundu.



Araujo yaptığı açıklamada, "Eğer bir sportif direktör olsaydım Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri getirirdim" dedi.



Teknik direktörü Xavi ile ilgili de konuşan Araujo, "Kendisiyle bir süredir çalışıyoruz. İlk başta adaptasyon süreci vardı ve bizim için zor zamanlar oldu. Çünkü yeni fikirler üretti ve burada uygulanmayan şeyleri getirdi." ifadelerini kullandı.



Araujo ayrıca, "Xavi, Barcelona'nın eski felsefesini geri getirmeye çalışıyor. Bence geldiği günden bu yana yaptığımız çalışmaların meyveleri artık görülüyor. Buraya ilk geldiğimde bu felsefe takımda yoktu." şeklinde konuştu.





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