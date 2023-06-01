Lionel Messi için ayrılık açıklaması!

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi için açıklama yaptı.



PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.



Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla toplamda 74 maça çıktı ve 32 gol, 35 asist yaptı.



