Lionel Messi: "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi!"

PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lionel Messi: 'Hedefimiz Şampiyonlar Ligi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2021 19:37
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi için açıklamalarda bulundu.

Takımdaki herkesin hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyleyen Messi, "PSG'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Takımdaki herkesin hedefi bu. Şampiyonlar Ligi, tüm büyük kulüpler için özel bir turnuva." dedi.

Barcelona'dan Paris'e gelişi hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Paris'e taşınmak ben ve ailem için büyük bir değişiklik oldu. Çünkü çok uzun süre boyunca aynı şehirde yaşadık. Yaşadığımız yeri değiştirmek bizim için kolay olmadı ama şu anda dünyanın en iyi takımlarından birinde oynadığım bu güzel şehirde kendimizi iyi hissediyoruz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.