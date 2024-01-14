Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den talip!

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den bir talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, MKE Ankaragücü, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique'nin transferinin bitirilmesi yönünde yönetime rapor verdi.
Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Lincoln Henrique'nin lisansını çıkartmamıştı. Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk maçındaki Gaziantep FK maçının kadrosuna ise dahil edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, MKE Ankaragücü, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique'nin transferinin bitirilmesi yönünde yönetime rapor verdi.
Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Lincoln Henrique'nin lisansını çıkartmamıştı. Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk maçındaki Gaziantep FK maçının kadrosuna ise dahil edildi.