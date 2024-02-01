Lincoln Henrique'ye 2 talip birden!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'ye 2 talip çıktı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor. Ankaragücü de Lincoln Henrique için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique'ye 2 talip birden!
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01 Şubat 2024 13:59
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'ye 2 talip birden çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

Cardiff City'nin, Lincoln Henrique için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibi, Fenerbahçe'ye Brezilyalı oyuncu için kiralama teklifinde bulundu. Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın vereceği raporun ardından Lincoln Henrique'nun geleceği netlik kazanacak.

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