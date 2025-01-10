Lincoln Henrique için Hull City iddiası!

Bragantino ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönen Lincoln Henrique için Hull City iddiası geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique için Hull City iddiası!
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10 Ocak 2025 15:58
Lincoln Henrique Bragantino ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Brezilyalı oyuncu için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Barış Yurduseven'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Habere göre, Hull City'nin Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Acun Ilıcalı'nın takımı, yıldız futbolcunun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol- ve 4 asistlik skor katkısı verdi. 

 
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