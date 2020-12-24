Lille'i Burak Yılmaz galibiyete uçurdu

Ligue 1'in 17. haftasında Lille, deplasmanda Montpellier'i Yusuf'un asisti ve Burak Yılmaz'ın golüyle 3-2 mağlup etti

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Lille'i Burak Yılmaz galibiyete uçurdu
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24 Aralık 2020 00:57
Fransa Ligue 1'in 17. dakikasında Lille, deplasmanda Montpellier'in konuğu oldu.

Stade de la Mosson'da oynanan karşılaşmayı Lille Burak Yılmaz'ın golüyle 3-2 kazanarak üç puana uzandı.

Karşılaşmada Lille 23. dakikada Weah'ın golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada Laborde skoru eşitlerken 68. dakikada Jonathan Ikone penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. 70. dakikada Delort yeniden eşitliği sağladı. 86. dakikaya gelindiğinde ise Milli yıldızımız Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı'nın asistiyle topu ağlara gönderdi ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Lille 36 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 27 puanda kaldı.



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