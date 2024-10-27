Lille, uzatma dakikalarında coştu!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, deplasmanda Lens'i 90+8 ve 90+11'de attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, uzatma dakikalarında coştu!
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27 Ekim 2024 00:11
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, deplasmanda Lens ile karşılaştı. 

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lille, 2-0 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 90+11. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde ilk yenilgisini alan Lens, 14 puanda kaldı. Lille ise puanını 17'ye yükseltti. 

Ligue 1'de bir sonraki hafta Lens, Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Lille ise Lyon'u ağırlayacak.
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