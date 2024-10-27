Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, deplasmanda Lens ile karşılaştı.



Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lille, 2-0 kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 90+11. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde ilk yenilgisini alan Lens, 14 puanda kaldı. Lille ise puanını 17'ye yükseltti.



Ligue 1'de bir sonraki hafta Lens, Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Lille ise Lyon'u ağırlayacak.