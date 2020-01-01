Lillard, takıma gelip gidenler konusundaki rolünü açıkladı

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Blazers'ın ölü sezondaki hamleleri üzerinde ne kadar yetkisi olduğu hakkında konuştu.



Lillard, The Athletic'ten Sam Amick'e, Blazers ön bürosuna takıma uyumlu olabilecek oyuncularla ilgili önerilerini sunduğunu itiraf etse de, hiçbir zaman herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti:



"Takım arkadaşlarımla kişisel ilişkilerim olduğundan ötürü, 'Şu adamı yollayın, şu adamı alın' diyen adam olmayı sevmiyorum.



Ancak (Blazers ön bürosu) benden sevdiğim ve ekibimize yardımcı olabileceğini düşündüğüm birkaç oyuncunun adını istemişti. Ben de vermiştim. Ve onlar da gerekeni yapmışlardı. Lakin gidip hiç kimseyi talep ettiğim olmadı. Bana sadece sevdiğim oyuncuların adlarını sordular ve ben de söyledim.



Ekibimize gerçekten yardımcı olabilecek adamlar getirerek, harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bence Derrick Jones Jr. ve Robert Covington, bizi savunma açısından daha iyi bir takım yapıyorlar."



