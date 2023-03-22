Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Blazers ile olası bir yeniden yapılanma senaryosunda yer almak istemediğini söyledi.



Lillard, kariyerinin bu noktasında Blazers ile bir yeniden yapılanma sürecinde yer almak istemediğini şu sözlerle dile getirdi:



"İlgilendiğim bir şey değil. İşin sinir bozucu yanı da bu; gelecek sezon ne olacağı hakkında konuşmak. Ve bizim 'yeniden yapılanmamız'. Ben bunun için burada değilim, özellikle kariyerimin bu aşamasında.



Bir süreliğine muhtemelen hiçbir şey kazanamayacağınız bu yönteme başvurmak cesaret verici olsa da, asıl alışkanlık haline getirmeyi öğrenmemiz gereken şey kazanmak. Bu yüzden her şeyi bir kenara bırakıp bunun için heyecanlanmak benim için zor olur."



Sezonun bitimine 11 maç kala Blazers, 31-40'lık derecesiyle Batı'da 13. sırada bulunuyor ve dört galibiyet farkla bir üst sırasında yer alan Utah Jazz, play-in turnuvası potasında yer alıyor.



Lillard bu sezon 57 maçta 32.2 sayı, 4.8 ribaund ve 7.2 asist ortalamalarına sahip.





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