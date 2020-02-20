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Lillard: "NBA'in, taraftarsız maç oynatacağından şüpheliyim"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, NBA'in taraftarlar olmadan maçları oynatacağından şüphe ettiğini bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, NBA'in taraftarlar olmadan maçları oynatacağından şüphe ettiğini bildirdi.

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, NBA'in koronavirüs ile ilgili endişeleri arasında seyircilerin bulunmaması olasılığını kınayarak manşetlerde yer bulmuştu.

Lillard, James'in düşüncesine katıldığını şöyle itiraf etti:

"LeBron, taraftar yoksa oynamayacağını söylemişti. Bu ifadenin etkisini göstereceğinden eminim. Taraftarlar olmadan oynayacağımızdan şüpheliyim. Bunu söylediğine sevindim."

Lillard, ligin potansiyel kararı ile ilgili bazı sorular üzerinde şöyle durdu:

"Taraftar yoksa, buraya da gelebilirler ve antrenman tesisinde oynarız. Arenaya gidip boş bir arenada oynamak yerine, antrenman formalarımızla oynayalım. Bilet satamazsanız, bunun ne manası var? Orada kimse yokken TV'de maç mı oynatacaksınız, bu nasıl işe yarayabilir?"

Lig son zamanlarda taraftarlarla yakın etkileşimi azaltmak için oyuncuları bilgilendirmek için önlemler almaya başladı. Ligin yolladığı notta ayrıca arenada hiç maç oynamamalarını göz önünde bulundurmaları da içeriyordu.


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