Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın lise koçu Orlando Watkins, Lillard'ın lise günlerinde de yarı sahadan şutlar denediğini söyledi.



Watkins kısa süre önce 'NBA on TNT' programında, Blazers süperstarının maç sonlarında uzak mesafeden şut denemesinin yeni bir şey olmadığını açıkladı:



"Evet, bunu lisede de yapardı. McClymonds'a karşı oynuyorduk ve o yıl namağlup bir şekilde eyalet şampiyonluğunu kazandığımız maçta Dame, yarı sahanın biraz içinden attığı şutu kaçırdıktan yaklaşık bir dakika sonra, aynısını tekrar deneyip skoru eşitlemişti. Ona 'Skor çok yakın, bunu yapamayız.' dediğimde, bana 'Merak etme, bende bu iş' der gibi bakmıştı."



Bu sezonun MVP adaylarından biri olarak görülen Lillard, maç başına 29.8 sayı, 4.3 ribaund ve 7.8 asist ortalamaları ile oynuyor.



