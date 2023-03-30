Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Oklahoma City Thunder forveti Lu Dort'un ligdeki en iyi savunmacı olduğunu söyledi.



Lillard, NBA'deki en iyi savunmacının kim olduğu sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Lu Dort. Bence kendisinde güç, çabukluk, hız ve savunma yapma isteğinin mükemmel bir dengesi var. Ve ayrıca genç de. Bu yüzden onun bu konuda en iyisi olduğunu düşünüyorum."



Dort bu sezon maç başına 13.7 sayı, 4.5 ribaund, 2.1 asist ve 1.0 top çalma ortalamalarına sahip. Lillard ise birkaç gün önce Portland tarafından sezon sonuna dek kenara alınmıştı.





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