Lewandowski'ye göre 15 yılın en iyileri Messi, Ronaldo ve Ronaldinho

Bayern Münih'in rekorları alt üst eden golcüsü Robert Lewandowski, Alman basınına idollerini ve örnek aldığı golcüleri anlattı.



İlk olarak Baggio'yu örnek aldığını söyleyen Polonyalı golcü, "6 yaşındayken, sadece bir idolüm vardı, Roberto Baggio. Alesssandro Del Piero daha sonra rol modelim oldu, ona hayrandım. Yine de tam olarak oyun stilini anlayamıyordum, bunun için çok küçüktüm. Saha sonra Arsenal efsanesi Thierry Henry benim idolüm oldu. Hareketlenmeleri, derine koşuları, bitiriciliği... Genç bir oyuncu olarak onun özelliklerine sahip olmak istedim, onu her şeyiyle taklit etmek istedim." dedi.



Son 15 yılın en iyi isimleri olarak 3 futbolcuyu gösteren Lewandowski, "Tarihin en iyisini söylemek zor. Son 10-15 yılda Messi, Ronaldo ve Ronaldinho en iyi oyuncular. Daha önce Brezilyalı Ronaldo vardı. Sıradışı yetenekler her zaman var. Büyük oyuncular, zor şeyleri kolaylaştıran futbolculardır." ifadelerini kullandı.



