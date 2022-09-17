Leverkusen ile Werder Bremen 1 puana razı oldu!

Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile karşılaştı.



BayArena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 57. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Werder Bremen'in golünü ise Milos Veljkovic kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 9'a Leverkusen ise 5' çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Leverkusen ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.





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