Levent Şahin ilk maçında galip geldi!

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 24'üncü hafta mücadelesinde İskenderunspor, Eyüp Stadyumu'nda Zonguldak Kömürspor'u ağırladı. Mücadele İskenderunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Güney ekibine galibiyeti getiren golü 61'inci dakikada penaltıdan Nadir Çiftçi kaydetti. Bu sonucun ardından İskenderunspor, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta puanını 46'ya çıkardı ve 2'nci sıraya yükseldi. Zonguldak Kömürspor ise 37 puanla 8'inci sırada kaldı.



TEKNİK DİREKTÖR LEVENT ŞAHİN'İN İLK MAÇI



Kahramanmaraş ve Hatay merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından futbol müsabakaları kaldığı yerden devam ediyor. Deprem felaketinden etkilenen yerler arasında bulunan Hatay'da, şehrin takımı İskenderunspor lige devam etme kararı aldıktan sonraki ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Yaşanan depremler sonrası bu süreç içerisinde tesis ve stadyumu zarar gören İskenderunspor, ev sahibi olduğu Zonguldak Kömürspor karşılaşmasına İstanbul Eyüp Stadyumu'nda çıktı. Teknik direktör Levent Şahin, takımıyla ilk maçında galibiyetle tanışmış oldu.



YAŞANAN FELAKETLER UNUTULMADI



İskenderunspor, mücadele öncesi kulüp çalışanlarının fotoğraflarının bulunduğu ve "Asla unutmayacağız!" yazılı pankartla sahaya çıktı. Öte yandan tribünler iki takım oyuncularını da çağırarak geçmiş olsun dileklerinde bulunurken; mücadelenin 31'inci dakikasında da tüm tribünler ayağa kalkarak alkışladı.



HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK



Lig hazırlıklarını İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan tesislerinde sürdüren İskenderunspor, yeni teknik direktörü Levent Şahin ile lig sonuna kadar karşılaşmalarını İstanbul'da Eyüp ve Pendik'te oynayacak. Güney ekibi, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 25'inci haftada deplasmanda Vanspor karşısına çıkacak.





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