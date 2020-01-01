Leonard: "Miami ile aramızda karşılıklı bir ilgi var"

Miami Heat pivotu Meyers Leonard, sınırsız bir serbest oyuncu olarak beklentilerini anlattı.



Heat pivotu, bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu haline gelecek ve kendisine en uygun takıma katılmaya çalışacak.



Meyers, playoffların çoğunda benchte bulunmuştu ve Bam Adebayo'ya daha önemli bir rol verilmişti. 28 yaşındaki oyuncu bu durumu oldukça iyi karşılamış ve takımına benchten destek sağlamıştı.



Yakın zamanda bulunduğu bir röportajda Leonard, ölü sezonda serbest bir oyuncu olarak planı hakkında konuştu:



"Bir takımın kazanmasına yardım edebileceğimi düşünüyorum ve hatta biliyorum. Ve bunu şampiyonluk adayı bir takım için söylüyorum. Bunu insanlara daha önce söylemiştim, örneğin Meyers Leonard'ın ESPN istatistiklerine baktığınızda, altı sayı ve beş ribaund görüyorsunuz. Her şeyden önce, asla istatistik kovalamam."



Leonard, bir oyuncu olarak önceliklerinin ne olduğunu açıkladı:



"Daha fazla şut atabilir miyim? Elbette. Daha fazla şut denemediğim için bazen başım belaya girer mi? Evet. Daha fazla ribaund alabilir miyim? Evet. Ama şu var, rakamlar umurumda değil. Kazanmak umurumda. Bunu Miami'de biliyorlardı."



"MIAMI İLE ARAMDA KARŞILIKLI İLGİ VAR"



Leonard, bir oyuncu olarak daha ileriye gitmesi ve ne tür bir etki yapabileceğini bildiği için daha agresif olması gerektiğini belirtti:



"Ama bulunduğum durumdan ötürü minnettarım. Bu ölü sezon süresi kısa, ama yakın zamanda başlayıp çok sıkı çalışacağım. Başlamaya hazır olacağım. NBA bir iş. Sanırım Miami ile benim aramda karşılıklı ilgi var ama göreceğiz."



Leonard, başka seçenekleri olduğunu ve aralarından en iyisini seçmeyi planladığını söyledi:



"Çok ilgilenen başka takımlar da var. İyi bir noktadayım. Günün sonunda, çok şanslıyım ve önüme çıkan her şey için çok çok minnettarım."



