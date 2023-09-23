Leo Dubois: ''Gol sevincimi kendime sakladım''

Rams Başakşehir'in savunma oyuncusu Leo Dubois, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Leo Dubois: ''Gol sevincimi kendime sakladım''
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23 Eylül 2023 22:42
Son güncelleme 23 Eylül 2023 22:45
Rams Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki tek golünü kaydeden Leo Dubois karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Leo Dubois: "Daha fazla gol bulup, daha az gol yemeliyiz. Başakşehir ile gurur duyuyorum. İyi işler yaptık. Daha da iyisini yapacağız." dedi.

Tecrübeli savunma oyuncusu, "Galatasaray taraftarına çok fazla saygım var. Geçen sene çok güzel işler yaptık. Golden sonra sevincimi kendime sakladım. Başakşehir formasıyla Galatasaray'a karşı kazanmayı arzuluyorduk. Kafamızı kaldıracağız ve ileriye bakacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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