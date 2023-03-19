Leo Dubois: "Ayağım mı kırılmalıydı?"

Konyaspor'dan Ahmet Oğuz'un sert müdahalesi sonrası sakatlık yaşayan Leo Dubois, son durumunu paylaşırken, "Kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyordu" sözleriyle isyan etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois: 'Ayağım mı kırılmalıydı?'
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19 Mart 2023 09:49
Leo Dubois
Leo Dubois
Galatasaray
Galatasaray'dan hakem Zorbay Küçük ve VAR ekibine karşı tepkiler devam ediyor.

Konyaspor deplasmanında Rashica'nın ilk dakikadaki pozisyonunda penaltı bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Leo Dubois'in sakatlandığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına da tepki gösteriyor. Fransız futbolcu, Ahmet Oğuz'un sert hareketiyle yerde kalırken, bacağının son durumunu paylaştı.

"AYAĞIMIN KIRILMASI MI GEREKİYORDU?"

Pozisyon sırasında acı içinde yerde kalan Dubois, "Kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyordu" diye sorarak sitemini dile getirdi.



DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Tedavisi süren tecrübeli futbolcunun bir sonraki lig mücadelesi olan Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı doktor tetkiklerinin ardından netleşecek. 

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