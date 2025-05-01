Lemina: "Her şeyimi vermeye hazırım"

Galatasaray'ın futbolcusu Mario Lemina, Sarı-Kırmızılı taraftarların kendisine sevgi gösteren bir videosuna karşılık verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lemina: 'Her şeyimi vermeye hazırım'
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01 Mayıs 2025 13:40
Mario Lemina, Galatasaraylı taraftarların kendisine olan sevgisini gösteren video üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yüzden senin için her şeyimi vermeye her zaman hazırım. 6 yıl sonra bile aynı bağ... Cim Bom Bom sonsuza dek!" yazdı.

PERFORMANSI

Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.



 
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