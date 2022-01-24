Leipzig, Wolfsburg engelini 2 golle geçti

RB Leipzig, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Leipzig, Wolfsburg engelini 2 golle geçti
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24 Ocak 2022 00:59
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında Wolfsburg'u Red Bull Arena'da ağırladı.

İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Leipzig, 76. dakikada Willi Orban ve 84. dakikada Josko Gvardiol ile 2 gol bularak karşılaşamadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste üçüncü galibiyeti alan Leipzig puanını 31'e çıkararak 6. sıraya yükseldi.

Wolfsburg ise 21 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

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