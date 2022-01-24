Leipzig, Wolfsburg engelini 2 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.
Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında Wolfsburg'u Red Bull Arena'da ağırladı.
İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Leipzig, 76. dakikada Willi Orban ve 84. dakikada Josko Gvardiol ile 2 gol bularak karşılaşamadan 2-0 galip ayrıldı.
Üst üste üçüncü galibiyeti alan Leipzig puanını 31'e çıkararak 6. sıraya yükseldi.
Wolfsburg ise 21 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.
Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında Wolfsburg'u Red Bull Arena'da ağırladı.
İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Leipzig, 76. dakikada Willi Orban ve 84. dakikada Josko Gvardiol ile 2 gol bularak karşılaşamadan 2-0 galip ayrıldı.
Üst üste üçüncü galibiyeti alan Leipzig puanını 31'e çıkararak 6. sıraya yükseldi.
Wolfsburg ise 21 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.