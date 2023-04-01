Leipzig, evinde kaybetti!

Bundesliga'da Leipzig sahasında Mainz'a 3-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
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Leipzig, evinde kaybetti!
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01 Nisan 2023 19:06
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Leipzig sahasında Mainz ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçı Leipzig 3-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada konuk ekip Mainz'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Marcus Ingvartsen, 57. dakikada Ajorque Ludovic ve 67. dakikada Dominik Kohr attı.

Bu sonucun ardından Leipzig, 45 puanda kaldı. Mainz, 40 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Leipzig, Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Mainz sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.

Görsel Kaynak: Leipzig / Twitter

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