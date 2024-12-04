



King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. İngiltere Premier League 'in 14. haftasında Leicester City, West Ham United'ı konuk etti.King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 2. dakikada Jamie Vardy ile öne geçti. 61. dakikada Bilal El Khannous ile fark 2'ye çıkarken 90. dakikada Patson Daka, skoru 3-0 yaptı.

West Ham United'ın maçtaki tek golü ise 90+3'te Niclas Füllkrug'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Leicester City, 13 puana yükseldi. West Ham United ise 15 puanda kaldı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Leicester City, Brighton'u konuk edecek. West Ham ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.