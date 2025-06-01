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19:00

Leeds United, Gabriel Sara için harekete geçti!

Premier Lig'e yükselen Leeds United, Galatasaray'dan Gabriel Sara ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin Sara'nın transferi için şartları araştırmaya başladığı yazıldı.

calendar 01 Haziran 2025 17:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Leeds United, Gabriel Sara için harekete geçti!
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İngiltere Premier Lig'e yükselen Leeds United, Galatasaray'dan Gabriel Sara transferi için harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Leeds United, yeni sezonda kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.


Leeds United'ın listesinde Galatasaray'da forma giyen Gabriel Sara'nın da yer aldığı belirtildi.

ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

İngiliz temsilcisinin 25 yaşındaki futbolcunun transferinin şartları için araştırmalara başladığı kaydedildi.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu bırakmak istemiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz." demişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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