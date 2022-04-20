Leeds United, Bielsa'nın yerine Raul'u düşündü ama...

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verdiği Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın yerine Real Madrid B (Castilla) Teknik Direktörü Raul'u takımın başına getirmeyi düşündüğü ancak bunun gerçekleşmediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leeds United, Bielsa'nın yerine Raul'u düşündü ama...
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20 Nisan 2022 16:01
İspanya'da Real Madrid B (Casttilla) takımını çalıştıran Raul Gonzalez için flaş bir iddia geldi.

Marca'da yer alan habere göre, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile yollarını ayıran Leeds United'ın takımın başına Raul'u getirmeyi düşündü ancak bu fikir hayat geçmedi.

İspanyol teknik adamın, Leeds'in kulüp başkanı Andrea Radrizzani'nin teknik direktör adayları arasındaki bir numaralı isim olduğu fakat bazı isimlerin henüz yeterli tecrübeye sahip olmadığı düşüncesinde olduğu için Leipzig'in eski teknik direktörü Jesse Marsch ile anlaşıldığı ifade edildi.

Öte yandan daha önce Schalke ve Frankfurt'un da Raul Gonzalez ile ilgilendiği ama iki kulübün de son anda vazgeçtiği vurgulandı.

Genç teknik adam 2019-20 sezonunda Real Madrid B ile UEFA Gençlik Ligi'ni kazanmıştı.

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