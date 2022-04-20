Leeds United, Bielsa'nın yerine Raul'u düşündü ama...

İspanya'da Real Madrid B (Casttilla) takımını çalıştıran Raul Gonzalez için flaş bir iddia geldi.



Marca'da yer alan habere göre, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile yollarını ayıran Leeds United'ın takımın başına Raul'u getirmeyi düşündü ancak bu fikir hayat geçmedi.



İspanyol teknik adamın, Leeds'in kulüp başkanı Andrea Radrizzani'nin teknik direktör adayları arasındaki bir numaralı isim olduğu fakat bazı isimlerin henüz yeterli tecrübeye sahip olmadığı düşüncesinde olduğu için Leipzig'in eski teknik direktörü Jesse Marsch ile anlaşıldığı ifade edildi.



Öte yandan daha önce Schalke ve Frankfurt'un da Raul Gonzalez ile ilgilendiği ama iki kulübün de son anda vazgeçtiği vurgulandı.



Genç teknik adam 2019-20 sezonunda Real Madrid B ile UEFA Gençlik Ligi'ni kazanmıştı.





İLGİLİ VİDEO