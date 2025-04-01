Charlotte Hornets başantrenörü Charles Lee, LaMelo Ball'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen olumlu bir perspektif sunmaya devam ediyor.



Hornets, Ball'un sağ ayak bileğinde sıkışmayı gidermek için artroskopik ameliyat olacağını ve sağ bileğinde küçük bir operasyon geçireceğini duyurdu.



Ball'un iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta süreceği belirtildi.



Lee, yıldız oyuncusunun sakatlıklarını bir fırsata çevirerek önümüzdeki sezon daha güçlü dönebileceğini belirtti:



"Belki de bu bir tür şans. Çünkü geçireceği prosedürler küçük ve iyileşme süresi kısa. Umarım harika bir yaz dönemi geçirir."



Ball'un çalışkanlığını ve performans ekibinin rehabilitasyon sürecindeki rolünü öven Lee, genç yıldızın doğru mentaliteyle geri döneceğine inanıyor.



Ball, bu sezon 47 maçta forma giyerek 2021-22 sezonundan bu yana en fazla maça çıkmış oldu. Ancak devam eden ayak bileği sakatlıkları, Hornets'in onun sıklıkla dinlendirilmesine neden oldu.



Lee, Ball'un takıma liderlik etme çabasını överek, "O tam bir savaşçı. Her gece sahaya çıkmaya çalışıyor. Onu kaybetmek üzücü ama rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde değerlendireceğine eminim." ifadelerini kullandı.



Ball, NBA kariyerinde 21.0 sayı, 7.4 asist ve 6.0 ribaund ortalamaları tutturdu. Bir kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, 2020-21 sezonunda Yılın Çaylağı Ödülü'nü kazanmıştı.



