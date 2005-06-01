LeBron, Smaç Yarışması'na neden hiç katılmadı?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, NBA kariyerinde Smaç Yarışması'na hiç katılmamasının gerçek nedeni ortaya çıktı.



LeBron'un iş ortaklarından Rob Mc, Lakers yıldızının iyi smaçlar ortaya koyabilen bir oyuncu olmasına rağmen, Smaç Yarışması'na hiçbir zaman katılmamasının nedenini açıkladı.



Mc'ye göre, böyle bir yarışmaya katılmak LeBron'un imajının bir parçası değildi ve sonraki yıllarda Smaç Yarışması, ligin en iyi yıldızların katılmamasıyla çekiciliğinin bir kısmını kaybetmişti:



"O zamanlar onun imajıyla uyumlu değildi. Umuyorum ki, farklı dönemlerde yıldızlardan farklı gereksinimler olduğunu anlıyorsunuzdur.



2000'den sonra, smaç yarışması en iyi yıldızlardan bazılarının katılmayı bırakmasıyla biraz düşüşe geçmiş ve parıltısını biraz kaybetmişti. Zaten günün sonunda, adam kendi kararlarını kendi veriyordu."



2006'DA KATILMAYI PLANLIYORMUŞ!



2018'de Yahoo Sports'tan Chris Haynes, James'in gerçekten katılmayı düşündüğü birkaç yıl olduğunu bildirmişti:



"LeBron James, Smaç Yarışması'na girmeyi ciddi olarak düşündüğü birkaç yıl olduğunu, ancak küçük sakatlıklarla uğraştığını söyledi. 2005-06, sezonunda yarışmaya katılmayı hedefliyordu."



