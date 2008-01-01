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LeBron, mağlubiyet sonrası: "Bir bubble'da oynadığımız gerçeğini unutmayalım"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takımının dün geceki playoff ilk tur maçında Portland Trail Blazers'a şok mağlubiyeti ardından, "playoff modunu" etkinleştirme niyeti hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takımının dün geceki playoff ilk tur maçında Portland Trail Blazers'a şok mağlubiyeti ardından, "playoff modunu" etkinleştirme niyeti hakkında konuştu.

LeBron, medyaya bubble'ın içinde oynamanın büyük farkını ve bunun oyunlarını nasıl etkilediğini hızlı bir şekilde hatırlattı:

"Bunun farklı olduğunu söylemeye devam edeceğim. Seyircilerin olmadığı bir bubble'ın içindeyiz. Ama oyun planına kilitlenme konusunda, hiç değişmedim. Bir parça bile."

LeBron 1. maçı 23 sayı, 17 ribaund, 16 asist ve bir top çalma ile tamamladı, bu da playofflarda rekor kıran bir triple-double oldu. LeBron, Lakers tarihindeki en fazla triple-double yapan oyuncu olarak, merhum efsane Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

BREONNA TAYLOR İÇİN ADALET ARAYIŞINI SÜRDÜRDÜ

James'in ayrıca takımının maç sonrası basın toplantısında, Breonna Taylor için çok güçlü bir mesaj içeren bir şapka takmaya karar verdi. 35 yaşındaki yıldız, "Amerika'yı Yeniden Büyük Hale Getir" şapkasının metnini, "Amerika'ya Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklatın" şeklinde revize etti.

Mesajı sorulduğunda, LeBron, kendisine sunulan her türlü fırsatta bu sosyal adaletsizlikler hakkında konuşmaya devam etme niyetini yineledi:

"Parlak bir geleceği olan ve hayatı elinden alınmış bir kadın. Tutuklama yok, adalet yok, sadece kendisi için değil, ailesi için de. Bu duruma ışık tutmaya devam etmek istiyoruz. Bu sadece adaletsizlik. Konu bu."


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