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LeBron, Liverpool'daki hissesini artırdı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Fenway Sports Group'la ortak olduğu anlaşmada, Ünlü İngiliz futbol kulübü Liverpool'daki hissesini artırdığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Fenway Sports Group'la ortak olduğu anlaşmada, Ünlü İngiliz futbol kulübü Liverpool'daki hissesini artırdığı belirtildi.

FSG, James ve uzun süredir iş ortakları olan Maverick Carter ve Paul Wachter'ın, RedBird Capital ile birlikte Boston merkezli küresel spor, eğlence ve emlak platformunda ortak olduklarını duyurdu.

36 yaşındaki James, daha önce %2 hissesi bulunduğu Premier League ekibinde daha büyük bir paya sahip olmasının yanı sıra, bir spor yönetimi şirketinde, lokal bir spor kablo yayını ağında, ABD beyzbol ligi MLB'deki Boston Red Sox ekibinde ve NASCAR'daki stok otomobil organizasyonu Roush Fenway Racing'de birer hisse sahibi oldu.


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