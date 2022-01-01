LeBron James: "İşimizi düzgün yapmıyoruz!"

Los Angeles Lakers, cuma gecesi evinde New Orleans Pelicans'a karşı kazanması gereken bir maçı kaybetti. LeBron James, maç sonunda Lakers'ın performansına dair sorulan sorulara cevap vermeyi reddetti.



James, "Büyük resme bakacak olursak kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. İşimizi doğru düzgün yapamadık. Gece boyunca maçı kazanmak için harika fırsatlarımız vardı ama doğru oyunu oynamayadık. Demek istediğim büyük resim bu." ifadelerini kullandı.



Los Angeles Lakers'ın, play-in'e kalabilmek için 1 sıra daha yukarı çıkması gerekiyor. 10. sıradaki Spurs'un 1 galibiyet gerisinde olan ve galibiyet eşitliğinde Spurs'ün gerisinde olan Lakers'ın pratikte play-inin 2 galibiyet uzağında olduğu görülüyor.



Los Angeles Lakers, kalan 7 maçında Spurs'ten 2 galibiyet fazla alamazsa sezonu erken kapatacak.



