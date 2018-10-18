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LeBron James ilk maçında gülemedi!

LeBron James'in Los Angeles Lakers formasıyla çıktığı ilk maçta gülen taraf Portland Trail Blazers oldu.

LeBron James, Los Angeles Lakers formasıyla NBA'de 2018/19 sezonunun ilk maçına Portland Trail Blazers deplasmanında çıktı. Mücadeleyi Blazers, 128-119'luk skorla kazandı.

Mücadeleye iyi başlayan Lakers oldu ve LeBron James ile Rajon Rondo'nun performanslarıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardılar. LeBron'un 13 sayı attığı ilk çeyreğin son 4 dakikasında Blazers farkı kapattı ve ilk çeyreği 19-6'lık seri ile 34-31 önde geçti. İkinci çeyrekte bu kez farkı artıran Blazers oldu. Bir ara 10 sayıya kadar çıkan fark McGee ve Rondo'nun basketleriyle kapandı ve ilk yarı 65-63 Blazers üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda skor sürekli eşit gitti. Genç oyuncularından iyi performans alan Lakers, Blazers karşısında geri adım atmadı ve son çeyreğe 93-91 Blazers üstünlüğüyle girildi. Lakers'ın son çeyrekte direncini kıran, benchten gelen Nik Stauskas oldu. İlk çeyreğin sonunda da kenardan gelerek skor üreten Stauskas, arka arkaya gelen üçlüklerle Lakers karşısında farkı açtı. Ardından Damian Lillard ve CJ McCollum ile Blazers skor bulmaya devam ederken, Lakers bş şutlardan faydalanamayınca maçı kazanan Blazers oldu.

Blazers sezonun ilk maçını kazanırken, Lakers ise yeni sezona mağlubiyetle başladı ve 2014'ten beri Moda Center'da aldığı mağlubiyet serisine engel olamadı. LeBron James ise 4. kez yeni takımıyla oynadığı ilk maçında mağlubiyet aldı.

LeBron James, Lakers formasıyla ilk maçında 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı. James, üçlük çizgisinin gerisinden 4'te 0 attı.

Kenardan gelen Josh Hart 20 sayı 4 ribaunt, Kyle Kuzma 15 sayı 5 ribaunt, Rajon Rondo ise 13 sayı 11 asist ve 4 ribaunt ile oynadı.

Blazers'ta Damian Lillard 28 sayı 6 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaştı. CJ McCollum ise 21 sayı ile katkı verdi. Kenardan gelip maçı çözen Nik Stauskas ise 8'de 5 üçlükle 24 sayı attı.

Los Angeles Lakers, bir sonraki maçını 22 Ekim gece sabaha karşı 05.30'da Houston Rockets ile evinde oynayacak. Trail Blazers ise 21'i gece sabaha karşı 05.00'de San Antonio Spurs ile yine Moda Center'da karşılaşacak.


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