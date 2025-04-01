Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, normal sezonun son bölümlerine girerken takımın doğrudan playofflara katılma hedefi doğrultusunda aciliyetle hareket ettiğini vurguladı.



"Aciliyetle oynamak zorundayız. Soyunma odamızda çok fazla playoff tecrübesine sahip oyuncu var, ancak hepimiz biliyoruz ki bir pozisyon buraya, bir pozisyon oraya playoff serisini kazanıp kazanmamak arasındaki farkı belirleyebilir," diyen James, maç sonrası açıklamalarında Lakers'ın odak noktasının doğrudan playofflara kalmak olduğunu net bir şekilde dile getirdi.



Lakers, geçtiğimiz gece Crypto.com Arena'da Houston Rockets'ı 104-98 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk altıda yer alma hedefine bir adım daha yaklaştı.



LeBron James, 16 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, Luka Doncic 20 sayı ve 9 asistle Lakers'ı sırtlayan isim oldu. Gabe Vincent ve Dorian Finney-Smith ise toplamda 12 üçlük isabeti bularak 20'şer sayı üretti.



Son 14 maçının 12'sini kazanan Houston Rockets, bu karşılaşmada dış şutlarda zorlanarak %31.3'lük isabet oranında kaldı. Jalen Green yalnızca 4/13 isabetle 9 sayı üretebilirken, Amen Thompson 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



James, Batı Konferansı'ndaki sıralamanın ne kadar sıkı olduğunu vurgulayarak, her maçın büyük önem taşıdığını belirtti.



"Sıralamalar çok yakın. Bu yıl özellikle öyle. Takımlar birbirini geçiyor, geriye düşüyor… Ne olacağını kestirmek zor. Bizim misyonumuz ise playofflara doğrudan katılmak ve Play-In'de mücadele etmek zorunda kalmamak. Neyin tehlikede olduğunu çok iyi biliyoruz."



Öte yandan Rockets, 49-27'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sırada kalmaya devam etse de, playoff sıralamasında yerini sağlamlaştırmak için hızlı bir şekilde toparlanmak zorunda.



