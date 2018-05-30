LeBron: "Daha gidecek çok yolumuz var"

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, All-Star arasında takımın yeni oyuncularıyla birlikte oluşturulan yeni kadronun "Gidecek uzun bir yolu olduğunu" söyledi.
Takımla "Şampiyonluk alışkanlıkları" edinmek istediklerini söyleyen LeBron, şu açıklamalarda bulundu: "Her gün şampiyonluk alışkanlıkları edinmek istiyoruz. Savunma tarafında çok iyi olmak istiyoruz. Topu hücumda herkesin iyi bir ritimde olmasını sağlayacak şekilde paylaşmak istiyoruz. Durum bu şekilde ve bunu uygulamaya geçirmeyi de istiyoruz. Tabii ki sezonun büyük bir kısmında bunu yapamadık, ama kalanında yapmak istiyoruz." "Gidecek çok yolumuz var. İlk yedi-sekiz kişilik rotasyona dört yeni adam geldi. Takımın lideri olarak ben, çok zamanımız olmasa da bunu hoş karşılıyorum. Neredeyse Mart olacak, o yüzden çok vaktimiz yok ve bu yolculuğu da dört gözle bekliyoruz."
Ligin ikinci yarısında Cleveland, 31 günde 16 takımla karşılaşacak.