İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lazio, sahaında Udinese ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maç 1-1 eşitlikle bitti.
Udinese, 22. dakikada Florian Thauvin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Lazio, 32. dakikada Alessio Romagnoli'nin attığı golle eşitliği buldu.
Bu sonuçla birlikte Lazio 51, Udinese 40 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Lazio, Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Udinese, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.
Udinese, 22. dakikada Florian Thauvin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Lazio, 32. dakikada Alessio Romagnoli'nin attığı golle eşitliği buldu.
Bu sonuçla birlikte Lazio 51, Udinese 40 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Lazio, Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Udinese, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.