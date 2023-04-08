Lazio'nun son kurbanı Juventus oldu

Serie A'nın 29. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u ağırladı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak son haftalardaki çıkışını Juventus galibiyetiyle sürdürdü.
Maçın 38. dakikasında Milinkovic-Savic'in golüyle öne geçen Lazio'ya Juventus Rabiot'la 42'de cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.
53. dakikaya gelindiğinde Lazio'nun bu sezonki formda ismi Zaccagni'nin golü ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayı oldu.
Bu sonuçla Lazio, 58 puana yükselerek üst üste 7. maçında 6. galibiyetini aldı. Juventus ise 44 puanda kaldı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak son haftalardaki çıkışını Juventus galibiyetiyle sürdürdü.
Maçın 38. dakikasında Milinkovic-Savic'in golüyle öne geçen Lazio'ya Juventus Rabiot'la 42'de cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.
53. dakikaya gelindiğinde Lazio'nun bu sezonki formda ismi Zaccagni'nin golü ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayı oldu.
Bu sonuçla Lazio, 58 puana yükselerek üst üste 7. maçında 6. galibiyetini aldı. Juventus ise 44 puanda kaldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ