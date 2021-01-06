İtalya Serie A'nın 16. haftasında Lazio evinde Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lazio 2-1'lik skorla kazandı.



Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Caidedo ile 75. dakikada Immobile'den geldi. Fiorentina'nın tek sayısını 88. dakikada penaltıdan Vlahovic kaydetti.



Lazio'da maça yedek kulübesinde başlayan Vedat Muriqi, 90. dakikada Ciro Immobile'in yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Lazio 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak puanını 25 yaptı, Fiorentina ise 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından mağlubiyet alarak 15 puanda kaldı.



Serie a'nın 17. haftasında Lazio deplasmanda Parma ile karşılaşacakken, Fiorentina evinde Cagliari'yi konuk edecek.



