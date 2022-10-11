Lazio, Fiorentina'ya hiç şans tanımadı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Fiorentina ile Lazio karşı karşıya geldi.



Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 4-0 kazanarak haftanın görkemli galibiyetlerinden birini almış oldu.



Maçın 11. dakikasında Vecino ile öne geçen Lazio, 25'te Zaccagni ile farkı ikiye çıkardı. 85'te Luis Alberto ile skoru 3-0 yapan Lazio son sözü 90+1'de Immobile ile söyleyerek sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı.



Bu sonuçla beraber ligdeki üst üste 4. galibiyetini alan Lazio 20 puanla 3. sıraya yerleşirken, 9 puanda kalan Fiorentina 13. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Lazio evinde Udinese'yi konuk ederken, Fiorentina deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.





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