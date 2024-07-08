Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlıların, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve İtalyan oyuncuya yıllık 7 milyon euro'dan iki senelik sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.
LAZIO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Lazio Başkanı Claudio Lotito, transfer gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Lotito yaptığı açıklamada, "Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
"BU BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLACAK"
Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni ise, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif geldiği haberini az önce okudum. Ciro ile konuştum ve kendisi Lazio'da yeni sezon için çok heyecanlı görünüyordu. Beşiktaş haberi bana sürpriz oldu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır." açıklamasında bulundu.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 kez gol sevinci yaşadı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlıların, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve İtalyan oyuncuya yıllık 7 milyon euro'dan iki senelik sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.
LAZIO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Lazio Başkanı Claudio Lotito, transfer gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Lotito yaptığı açıklamada, "Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
"BU BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLACAK"
Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni ise, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif geldiği haberini az önce okudum. Ciro ile konuştum ve kendisi Lazio'da yeni sezon için çok heyecanlı görünüyordu. Beşiktaş haberi bana sürpriz oldu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır." açıklamasında bulundu.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 kez gol sevinci yaşadı.
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