Lautaro Martinez için transfer açıklaması!

Lautaro Martinez'in menajeri, yıldız oyuncunun kariyer planlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınının haberine göre; Atletico Madrid ile görüşmelerin çok sıkı geçtiğini belirten Lautaro'nun menajeri, "Atletico ile yapılan pazarlıklar gerçekten çok yoğundu. Detaylarını bilmiyorum, ancak Lautaro'nun İspanya'ya karşı her zaman özel bir ilgisi olduğunu biliyorum" dedi.



"KENDİNİ ÖRNEK BİR LİDER OLARAK GÖRÜYOR"





Lautaro'nun Inter'deki rolüne de değinen menajeri, "Şu anda Inter'in kaptanı ve bu sorumluluğu büyük bir ciddiyetle taşıyor. Kendini örnek bir lider olarak görüyor" ifadelerini kullandı.



"LAUTARO HEP 'INTER' DEDİ"



Yıldız golcünün menajeri son olarak, Lautaro için gelen yüksek teklifler olduğunu belirtti ve yıldız futbolcunun kararlılığını şu sözlerle aktardı: "Ona çok cazip teklifler geldi, ancak Lautaro her zaman aynı yanıtı verdi: 'Hayır, Inter'. Bu gerçekten çok önemli."