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Lautaro Martinez için transfer açıklaması!

Inter'in yıldız golcüsü Lautaro Martinez'in menajeri, yıldız oyuncunun kariyer planlarıyla ilgili konuştu.

calendar 30 Mayıs 2025 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lautaro Martinez için transfer açıklaması!
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Lautaro Martinez'in menajeri, yıldız oyuncunun kariyer planlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA'YA KARŞI HER ZAMAN ÖZEL BİR İLGİSİ VAR"

İtalyan basınının haberine göre; Atletico Madrid ile görüşmelerin çok sıkı geçtiğini belirten Lautaro'nun menajeri, "Atletico ile yapılan pazarlıklar gerçekten çok yoğundu. Detaylarını bilmiyorum, ancak Lautaro'nun İspanya'ya karşı her zaman özel bir ilgisi olduğunu biliyorum" dedi.

"KENDİNİ ÖRNEK BİR LİDER OLARAK GÖRÜYOR"

Lautaro'nun Inter'deki rolüne de değinen menajeri, "Şu anda Inter'in kaptanı ve bu sorumluluğu büyük bir ciddiyetle taşıyor. Kendini örnek bir lider olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

"LAUTARO HEP 'INTER' DEDİ"

Yıldız golcünün menajeri son olarak, Lautaro için gelen yüksek teklifler olduğunu belirtti ve yıldız futbolcunun kararlılığını şu sözlerle aktardı: "Ona çok cazip teklifler geldi, ancak Lautaro her zaman aynı yanıtı verdi: 'Hayır, Inter'. Bu gerçekten çok önemli."




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