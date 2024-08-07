Utah Jazz forveti Lauri Markkanen'ın, diğer NBA takımlarının yoğun ilgisine rağmen Jazz ile kontratını büyük bir sözleşmeyle uzatma üzerine anlaşmaya hazırlandığı iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Tony Jones ve Anthony Slater, Markkanen'ın yüklü ve uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzalamasının beklendiğini bildirdi.



Beş yıl boyunca 200 milyon doların üzerinde bir değere sahip olması beklenen uzatma, Markkanen'ı 2024-25 sezonunun tamamı için takas edilmeye uygunsuz hale getirecek ve 2029'a kadar sözleşme altında tutacak.



Bu anlaşma, Jazz tarihindeki en yüklü meblağlı anlaşma olma şansına sahipken, aynı zamanda NBA tarihinde Avrupalı bir oyuncu için ödenecek en yüksek maaşlardan biri olacak. Utah, yeniden müzakere ve uzatma anlaşmasını kolaylaştırmak için 33 milyon dolarlık maaş boşluğunu kullanacak.



Markkanen'ın önümüzdeki sezon için 42,2 milyon dolarlık maksimum kontrat maaşı, mevcut 18 milyon dolarlık maaşına 24,13 milyon dolar eklenerek elde edilecek.



Jazz ekibi, Markkanen için San Antonio Spurs, Sacramento Kings ve Golden State Warriors dahil olmak üzere çeşitli takımlarla takas görüşmeleri yapmıştı.



Warriors bu takımlar arasında en ciddi teklifi yapmış, ancak Utah ekibi, Brandin Podziemski'nin dahil edilmesini istediğinde Golden State bu talebi reddetmişti.



27 yaşındaki Finlandiyalı forvet, geçtiğimiz sezon maç başına 33.1 dakika süre alarak 23.2 sayı, 8.2 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalamıştı.





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