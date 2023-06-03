Larsen: 'Bizim için özel maçtı'

Stryger Larsen, Trabzonspor'un Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
Stryger Larsen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Marek'in vedasını da düşündüğümüzde özel bir maçtı. Marek'in bize yaptığı konuşma hepimize dokunan bir konuşma oldu. Harika bir futbolcu, harika insan. Bu kulübe, herkes çok şey veren bir insan. Herkese dokunmaya ve örnek olmaya çalışan bir isim. Onu tanımaktan çok mutluyum"
Stryger Larsen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Marek'in vedasını da düşündüğümüzde özel bir maçtı. Marek'in bize yaptığı konuşma hepimize dokunan bir konuşma oldu. Harika bir futbolcu, harika insan. Bu kulübe, herkes çok şey veren bir insan. Herkese dokunmaya ve örnek olmaya çalışan bir isim. Onu tanımaktan çok mutluyum"
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