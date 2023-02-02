Larin: 'Baskı yok, Türkiye'de oynadım'

Kış transfer döneminde Real Valladolid'e imza atan Cyle Larin, İspanyol basınına röportaj verdi.



Röportaj anında havanın soğukluğunun sorulması üzerine "Ben Kanadalıyım, burası benim için soğuk değil" ifadelerini kullanarak başladığı sözlerinin ardından ilk maçında golünü atması üzerine, "Sahaya çıkmaya hazırdım ve takım gol aradığı dakikalarda oyuna girdim. Top bana hızlı geldi ama içgüdüsel olarak doğru yere gittim ve bu şekilde çok gol atmıştım. Bu kez de gol oldu ve çok mutlu oldum" diye konuştu.



Yeni takımında baskı hissedip hissetmediği ile ilgili ise Kanadalı oyuncu, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. Kanada'yla Dünya Kupası oynadım. Ayrıca Türkiye'de uzun süre geçirdim. Goller atmaya devam edeceğim. La Liga benim için ekstra bir zorluk barındırmıyor. Ben işimi yapıp takımıma yardım etmek istiyorum ve yapacağım da tam olarak bu" sözlerini kullandı.



Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra siyah beyazlılarla anlaşamayan Larin, sezon başında Club Brugge'e imza atmıştı. Belçika'da umduğunu bulamayan Larin, kiralık gittiği Real Valladolid formasıyla çıktığı ilk maçta attığı golle takımına galibiyeti getirmeyi başarmıştı.





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