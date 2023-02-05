Larin attı, Valladolid 3 puanı aldı!

İspanya La Liga 20. hafta maçında Real Valladolid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.



Reale Arena'da oynanan maçı Real Valladolid 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada Cyle Larin kaydetti.



Larin, La Liga'da Real Valladolid formasıyla 21. yüzyılda 2 maç üst üste gol atan ilk oyuncu oldu.



Alınan bu sonucun ardından Real Valladolid, puanını 20'ye çıkardı. Sociedad ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sociedad, Espanyol deplasmanına gidecek. Valladolid ise Osasuna'yı ağırlayacak.





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